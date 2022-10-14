Новак: организаторы теракта на «Северных потоках» ввергли Европу в энергетическую бедность

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Организовавшие теракты на ветках газопровода «Северный поток» обнулили энергетическую безопасность Европы и ввергли ее в бедность. Об этом заявил зампредседателя правительства России Александр Новак.

«Европа, для ее энергетической безопасности то, что произошло, обнулило фактически ее энергетическую безопасность. Сделало энергетически бедной Европу, по сути дела. Те, кто задумал и провел эту террористическую акцию, тот просто вверг Европу в энергетическую бедность, скажем так», - заявил Новак на полях «Российской энергетической недели».

Ранее Новак заявил, что Россия не может прогнозировать сроки возможного восстановления «Северных потоков». На данный момент следует провести экспертизу по оценке степени повреждений.