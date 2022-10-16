Сербия закрывает посольство на Украине
Сербия закрывает посольство на Украине.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Сербия закрывает посольство на Украине
Сербия закрывает посольство на Украине.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Экспертное мнение и аналитика
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