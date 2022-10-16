Минобороны: ВС РФ сорвали попытку наступления 92-й мехбригады ВСУ на Купянском направлении

В результате артудара ВС РФ уничтожено до 50 боевиков, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами ВСУ

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области. Благодаря упреждающему огневому поражению российской артиллерии удалось уничтожить до 50 боевиков ВСУ.

«Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами. В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777», - добавил Конашенков.

Вместе с тем была уничтожена наведенная украинскими войсками переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств в районе Двуречной в Харьковской области.

Ранее съемочная группа «Звезды» попала под мощный обстрел ВСУ вблизи линии соприкосновения. Журналистам телеканала также удалось по подземным ходам пробраться к позициям наших артиллеристов и увидеть, как атакуют врага с переднего края.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.