Армия Армия Армия

Минобороны: ВС РФ сорвали попытку наступления 92-й мехбригады ВСУ на Купянском направлении

14:03 16.10.2022
В результате артудара ВС РФ уничтожено до 50 боевиков, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами ВСУ
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области. Благодаря упреждающему огневому поражению российской артиллерии удалось уничтожить до 50 боевиков ВСУ.

«Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами. В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777», - добавил Конашенков.

Вместе с тем была уничтожена наведенная украинскими войсками переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств в районе Двуречной в Харьковской области.

Ранее съемочная группа «Звезды» попала под мощный обстрел ВСУ вблизи линии соприкосновения. Журналистам телеканала также удалось по подземным ходам пробраться к позициям наших артиллеристов и увидеть, как атакуют врага с переднего края.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:07 Армия
Видео
МО: ВС РФ овладели господствующими высотами в районе Нескучного в ДНР
10:36 В стране и мире
МИД Египта призвал своих граждан немедленно покинуть Киев
07:52 В стране и мире
Си Цзиньпин допустил применение силы для воссоединения с Тайванем
05:01 Армия
Видео
Улыбки и слова благодарности: кадры раздачи гуманитарной помощи жителям ЛНР
01:58 В стране и мире
«Ее игра окончена»: в Британии готовы попрощаться с Лиз Трасс
Популярное
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.