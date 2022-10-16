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МО РФ: достигнуты все цели сегодняшних ударов по ключевой инфраструктуре Украины

14:02 16.10.2022
ВС РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по объектам управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты были поражены. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - заявил Конашенков.

10 октября, президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российской Федерации констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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