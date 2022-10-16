Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Жителей Киева призвали проследовать в укрытия.
Власти Киева и Запорожской области сообщили о воздушной тревоге. Позже сообщения о тревоге поступили почти из всех украинских областей, сообщает ТАСС.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», - сообщили в Telegram-канале киевских властей.
10 октября, президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российской Федерации констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.