Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Власти Киева и Запорожской области сообщили о воздушной тревоге. Позже сообщения о тревоге поступили почти из всех украинских областей, сообщает ТАСС.

«Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», - сообщили в Telegram-канале киевских властей.

10 октября, президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российской Федерации констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.