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Мурашко назвал число ежегодно умирающих от внезапной остановки сердца россиян

Игнат Далакян
12:58 16.10.2022
Министр отметил, что сохранить многие жизни поможет знание людьми комплекса мер по восстановлению сердца.
Мурашко назвал число ежегодно умирающих от внезапной остановки сердца россиян
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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В Российской Федерации ежегодно погибают от внезапной остановки сердца до 250 тысяч человек, важно, чтобы люди, находящиеся рядом, могли провести комплекс мер по восстановлению работы сердца, это может помочь сохранить многие жизни. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в приветствии участникам обучающего флешмоба «Дети спасают жизни!».

«В нашей стране до 250 000 человек ежегодно погибают от внезапной остановки сердца», - цитирует РИА Новости Мурашко.

Министр здравоохранения России отметил, что российское правительство уделяет значительное внимание вопросам качества медицинских услуг, модернизации диагностической и лечебной базы, внедрению современных медицинских технологий, подготовке квалифицированных медицинских кадров, но медицинские работники не всегда могут моментально оказаться рядом с пострадавшим, когда счет идет на секунды и минуты.

«Во многих случаях внезапная коронарная смерть наступает при свидетелях, и уметь провести простой комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию сердечной деятельности - первостепенная задача для обеспечения непрерывности "цепи выживания"», - подчеркнул Мурашко.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что смертность в Российской Федерации от онкологи снизилась на 4,5%. Согласно заявлению министра здравоохранения России, в стране с 2019 года реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

До этого глава Министерства здравоохранения РФ заявлял, что уровень удовлетворенности медицинской помощью в Российской Федерации самый высокий за 10 лет. Также Михаил Мурашко рассказал о готовящемся приказе, который позволит эффективно оценивать удовлетворенность медицинской помощью.

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