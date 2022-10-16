Умер журналист Олег Попцов
Попцов считается одним из родоначальником российского телевидения.
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Российский журналист Олег Попцов умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов.
«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное», - написал Попов в Telegram.
C 1990 года Попцов был председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). С 2000 года занимал должность директора «ТВ Центр».
Ране стало известно о смерти главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина. Журналист умер 14 сентября во время автопробега в Приморском крае от инсульта.