Большинство стран ЕС нарастили экспорт товаров в Россию в июне

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Экспорт товаров в Россию за июнь сократили четыре из 27 стран Европейского союза. Остальные государства ЕС, напротив, нарастили данный показатель.

Согласно анализу данных национальных статистических служб, который проводило РИА Новости, уровень экспорта товаров в РФ в месячном выражении снизился в Румынии на 44%, в Бельгии на 15%, во Франции на 6% и в Италии на 1%. А самый высокий показатель ввоза товаров в Россию наблюдается у Германии (1,2 миллиарда евро), Италии (537 миллионов евро) и Польши (403,4 миллиона евро).

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что экономике Европейского союза требуется реструктуризация для благополучного существования в будущем. Долгое время в Евросоюзе не было проблем с энергоресурсами благодаря выгодным поставкам из РФ, однако сегодня ситуация изменилась.