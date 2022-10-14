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Новак предупредил, что введение потолка цен на импортируемый газ вызовет обратный эффект

Елизавета Потейчук
12:45 14.10.2022
Вице-премьер РФ выразил надежду, что ЕС не будет устанавливать потолок цен.
Новак предупредил, что введение потолка цен на импортируемый газ вызовет обратный эффект
© Фото: Jan Koller, CTK, Globallookpress
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Вице-премьер России Александр Новак выразил надежду, что Европейский союз не станет вводить потолок цен на импортируемый газ. При этом политик указал, что введение данной меры вызовет лишь обратный эффект.

«Что касается газа, это обсуждение идет, и не только на российский газ, а в целом на поставки газа в Европу. Я знаю, что в рамках дискуссии есть противники, которые занимают абсолютно разумную позицию и правильную, говоря, что это вмешательство в рыночную экономику, которое ни к чему хорошему не приведет, кроме дефицита и повышения цен на газ. Надеюсь, что это решение не будет принято», - сказал Новак в беседе с телеканалом Asharq News.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на открытии «Российской энергетической недели», заявил, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и продавать газ по ценам, которые устанавливают другие страны, в частности западные.

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