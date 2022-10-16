В Полтавской, Запорожской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
Кроме того, утром произошел прилет в здание Донецкой городской администрации.
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В Полтавской, Запорожской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом предупредили местные власти.
«Внимание! Воздушная тревога - область! Ракетная опасность!», - говорится в сообщении главы Полтавской областной госадминистрации Дмитрия Лунина в Telegram.
Сегодня утром «Звезда» сообщила, что в здание администрации Донецка произошел прилет. Судя по опубликованным кадрам, в районе здания Донецкой городской администрации произошло задымление. Кроме того, от прилета пострадали дома, которые находятся через дорогу от места случившегося, в них выбило окна.