В стране и мире В Полтавской, Запорожской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу Елизавета Потейчук Кроме того, утром произошел прилет в здание Донецкой городской администрации. © Фото: Sadak Souici, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В Полтавской, Запорожской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом предупредили местные власти. «Внимание! Воздушная тревога - область! Ракетная опасность!», - говорится в сообщении главы Полтавской областной госадминистрации Дмитрия Лунина в Telegram. Сегодня утром «Звезда» сообщила, что в здание администрации Донецка произошел прилет. Судя по опубликованным кадрам, в районе здания Донецкой городской администрации произошло задымление. Кроме того, от прилета пострадали дома, которые находятся через дорогу от места случившегося, в них выбило окна. Экспертное мнение и аналитика