В стране и мире МИД Египта призвал своих граждан немедленно покинуть Киев Елизавета Потейчук Причины данного заявления не раскрываются. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: Министерство иностранных дел Египта призвало своих граждан немедленно покинуть Киев. При этом причины данного заявления не раскрываются. «Посольство Египта в Киеве призвало всех граждан покинуть Украину как можно скорее. Посольство призвало членов египетской общины покинуть Украину по доступным наземным маршрутам с соседними странами», - пишет портал Egypttoday. Ранее министерство иностранных дел Китая обратилось с призывом к своим гражданам уехать из Украины. В ведомстве порекомендовали гражданам КНР, находящимся на Украине, «усилить меры предосторожности и эвакуироваться».



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