МИД Египта призвал своих граждан немедленно покинуть Киев
Причины данного заявления не раскрываются.
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Министерство иностранных дел Египта призвало своих граждан немедленно покинуть Киев. При этом причины данного заявления не раскрываются.
«Посольство Египта в Киеве призвало всех граждан покинуть Украину как можно скорее. Посольство призвало членов египетской общины покинуть Украину по доступным наземным маршрутам с соседними странами», - пишет портал Egypttoday.
Ранее министерство иностранных дел Китая обратилось с призывом к своим гражданам уехать из Украины. В ведомстве порекомендовали гражданам КНР, находящимся на Украине, «усилить меры предосторожности и эвакуироваться».