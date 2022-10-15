Ракета «Ангара-1.2» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Ангара-1.2» отправилась с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ.

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С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«В субботу в 22.55 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», - сообщает МО РФ.

Предстартовые операции и старт, по словам представителей ведомства, прошли в штатном режиме. В 22:58 ракету приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск.

«Космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2560"», - уточнили в Минобороны.

Недавно «Звезда» показала кадры запуска ракеты «Союз-2.1б» с аппаратом «Глонасс-К» с космодрома Плесецк.