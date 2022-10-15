The Times: экс-глава минфина Британии предрек отставку Трасс через несколько недель

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Бывший глава министерства финансов Великобритании Квази Квартенг заявил, что через несколько недель нынешнего премьер-министра Лиз Трасс могут убрать с поста. По данным издания The Times, другие правительственные чиновники с Даунгинг-стрит также убеждены, что отставка Трасс - лишь вопрос времени.

«Квартенг считает, что обратные решения Трасс по бюджету и его увольнение вряд ли будут достаточными, чтобы спасти ее отставки», - говорится в материале.

Ранее первый министр Шотландии заявила, что в автономии отмечается рост сепаратистских настроений в связи с «катастрофическим» первым месяцем пребывания на посту Лиз Трасс. По словам политика, у Трасс был худший старт из всех премьер-министров, подчеркнув, что ее экономическая политика - это «катастрофа».