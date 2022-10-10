Боррель предложил ЕС заняться поисками внутренних источников энергии

Долгое время в Евросоюзе не было проблем с энергоресурсами благодаря выгодным поставкам из РФ, однако сегодня ситуация изменилась.

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Экономике Европейского союза требуется реструктуризация для благополучного существования в будущем. К такому выводу пришел глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

До недавних пор Евросоюзу удавалось обеспечивать людей дешевыми энергоресурсами благодаря поставкам из России. Однако теперь, по словам Борреля, пришло время искать внутренние источники энергии. Ведь переходить с одной зависимости на другую - неудачный вариант.

«Лучшая энергия - та, которая производится внутри», - цитирует слова дипломата РИА Новости.

Помимо РФ Европа сильно полагалась на КНР. Китайский рынок для союза всегда был большой статьей экспорта и импорта, предоставлял дешевые товары и участвовал в трансфере технологий. Теперь же, заметил Боррель, поддерживать с ним обмен все сложнее и сложнее.

Эта тенденция, как и изменения в сфере энергетики, сулит ЕС значительные перемены. Разлад торговых отношений с КНР может даже привести к политическим проблемам.

«Люди пока не осознают тот факт, что Россия и Китай уже не будут тем, чем были для развития нашей экономики», - обозначил глава европейской дипломатии.

Ранее страны Евросоюза утвердили меры по борьбе с высокими ценами на энергоресурсы. В частности, будут проводиться действия по сокращению спроса на электроэнергию в ЕС.