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Число погибших при взрыве в шахте на севере Турции возросло до 28 человек

Игнат Далакян
08:41 15.10.2022
Отмечается, что на данный момент в больницах находятся 11 пострадавших.
Число погибших при взрыве в шахте на севере Турции возросло до 28 человек
© Фото: Sekvan Kuden, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28 человек. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.

«Еще два человека погибли, число жертв в результате взрыва на угольной шахте в Турции достигло 28 человек», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что на данный момент в больницах находятся 11 пострадавших.

Напомним, телеканал CNN Turk сообщил о взрыве метана в шахте на севере Турции. На момент трагедии в шахте находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать. По словам губернатора Бартына Нуртаджа Арслана, 49 рабочих оказались заблокированы.

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