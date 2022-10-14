CNN Turk: на шахте в Турции погибли два человека

Взрыв произошел около 18:15 по местному времени на предприятии по добыче каменного угля Амасра на глубине 300 метров ниже уровня моря.

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Согласно обновленной информации, в результате взрыва на шахте на севере Турции погибли двое человек. Еще 20 человек ранены. Трагедия произошла на шахте в районе Амасра города Бартын.

Напомним, там предположительно произошел взрыв метана. О погибших и пострадавших сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Он добавил, что в общей сложности 149 человек, 31 машина скорой помощи и одна машина экстренного реагирования были направлены к месту взрыва. Его слова приводит турецкий канал CNN Turk.

Также отмечается, что взрыв произошел около 18:15 по местному времени на предприятии по добыче каменного угля Амасра на глубине 300 метров ниже уровня моря. Немногим ранее сообщалось, что не менее 87 горняков заблокированы на шахте в Турции.