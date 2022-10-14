Рябков: в ядерных учениях НАТО у границ РФ нет «чрезвычайщины»

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Ядерные учения Североатлантического альянса, которые проходят недалеко от границ России, не являются чем-то чрезвычайным - это регулярное мероприятие. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это регулярные учения Steadfast Noon, отработка ядерного компонента их системы, в том числе содержащей прямые нарушения требования ДНЯО. Я имею в виду совместные ядерные миссии стран НАТО, в рамках которых персонал неядерных государств привлекается к учебно-тренировочной деятельности с ядерным оружием. Но это только один небольшой элемент того, что натовцы осуществляют регулярно. Мы, безусловно, внимательно это отслеживаем и учитываем в подходе к данной тематике и пониманию того, что может происходить с натовской стороны... Еще раз подчеркну, что в этом нет "чрезвычайщины", это регулярно проводимые мероприятия. Конечно, их сценарии могут отличаться, не всегда по одному и тому же порядку и последовательности все это проходит», - заявил Рябков агентству ТАСС.

Ранее Рябков заявил, что Российская Федерация будет вынуждена принимать адекватные контрмеры из-за действий Запада. Он также добавил, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, а от «руководителей разного уровня в США и в Европе» раздаются призывы «нанести поражение» России «на поле боя».