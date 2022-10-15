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Закидали гранатами: как резервисты в Амурской области учатся бороться с бронетехникой противника

06:47 15.10.2022
В основу обучения заложен боевой опыт современных локальных конфликтов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В ходе занятий по тактической подготовке мобилизованные граждане из Амурской области прошли «обкатку танками» на одном из военных полигонов региона.

Под руководством опытных офицеров личный состав выполнил стрельбу по смотровым приборам танка и метание противотанковой гранаты. Упражнение позволяет проверить характер, обучить приемам и методам борьбы с бронированными боевыми машинами условного противника в ближнем бою.

Мобилизованные прошли курс основ борьбы с танками условного противника, изучили правила применения противотанковых боевых гранат против бронетехники. Кроме того, они закрепили практические навыки по оборудованию и маскировке окопов для ведения огня, а также укрытий для личного состава.

В основу обучения заложен боевой опыт современных локальных конфликтов.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры подготовки мотострелковых и танковых подразделений, состоящих из мобилизованных бойцов и добровольцев. Занятия по боевой подготовке проводятся под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим опытом, приобретенным в том числе в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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