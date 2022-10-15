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Автоматы, РПГ и танки: как резервисты и добровольцы ЗВО осваивают вооружение перед участием в спецоперации

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:05 15.10.2022
Минобороны России показало кадры подготовки мотострелковых и танковых подразделений, состоящих из мобилизованных бойцов и добровольцев.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На одном из полигонов Западного военного округа, расположенных в тыловых районах проведения специальной военной операции, ежедневно продолжают проходить поэтапную боевую подготовку граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы. В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания.

Огневая и тактическая подготовка ведется каждый день по несколько часов. В целях скорейшей адаптации военнослужащих к боевой обстановке все занятия на полигоне проходятся под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым опытом, приобретенным в том числе в ходе СВО.

На полигоне мобилизованные отрабатывают сценарии реального боя. Вспоминают не только как стрелять, но и как перемещаться. Огневую подготовку резервисты проходят с применением автоматов АК-74, АК-12, пулеметов РПК, ПКМ, гранатометов РПГ-7В, АГС-17 и РПО-А.

Помимо этого, военнослужащие проходят курс по необходимым предметам военной науки. Занятия идут по круговой системе. На полигоне проводятся упражнения по метанию боевых наступательных гранат из укрытия. В составе расчетов оттачивают навыки поражения целей из гранатометов по площадным целям на различных дальностях.

Отстрелявшись из РПГ, они идут на этап тактической подготовки с автоматом. Дальше тактическая полоса и штурм города. После - медицинская подготовка. Все начинается с пристрелки оружия.

«Боец должен понимать свой автомат, знать все его нюансы, возможности и отличия», - подчеркивают инструкторы.

Далее, отрабатывается упражнение с элементами тактической стрельбы. Это дает возможность бойцу понять принципы взаимодействия с товарищами из своего подразделения в ходе ведения уже реального боя.

После того, как базовые элементы отработаны, мобилизованные продолжают подготовку, занимаясь более сложными составными упражнениями. Итогом занятий должно стать успешное проведение бойцами «штурма городской постройки» на полигоне в составе отделения.

Также военнослужащие осваивают действие подразделений при совершении марша, ведение наступательных действий и обороны. Кроме того, на специально оборудованной территории организованы занятия по боевой подготовке для танковых экипажей. Военнослужащие оттачивают навыки ведения стрельбы из 125-мм гладкоствольного танкового орудия.

Для резервистов, проходивших службу в танковых подразделениях, организованны учебные занятия на танках Т-72Б3 и Т-80У. В рамках подготовки танковых экипажей проводятся такие упражнения, как преодоление участка пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями, выполнение стрельб по мишеням, установленным на различных удалениях и имитирующим личный состав и бронетехнику противника.

Умения использования штатного вооружения позволили обучаемым поразить все цели. По завершению этапа индивидуальной подготовки специалистов, экипажи приступят к слаживанию в составе танковых подразделений.

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