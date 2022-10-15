Вырвать чеку, бросить, упасть: как резервисты в Бурятии тренируют навыки метания гранат

На полигоне ВВО резервисты изучают принцип работы взрывателя и тут же применяют полученные знания на практике.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Бурятии на полигоне мобилизованные граждане проходят тренировки по применению ручных гранат. Министерство обороны России показало, как протекает обучение военнослужащих.

В ходе тренировки под руководством опытных инструкторов бойцы закрепляют навыки метания наступательных и оборонительных гранат. Подготовка состоит из трех этапов.

Сначала мобилизованные изучают устройство и принцип работы взрывателя, а также порядок применения. Затем они тренируются метать гранату на точность и дальность. Третьим этапом становится упражнение по метанию гранаты из укрытия.

Некоторые мобилизованные уже отправились в более опасную зону: в тылу СВО проходят тренировки по боевому слаживанию. Резервистам проводят занятия по тактической стрельбе, стрельбе из гранатометов, инженерной и медицинской подготовке.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов