Вырвать чеку, бросить, упасть: как резервисты в Бурятии тренируют навыки метания гранат
В Бурятии на полигоне мобилизованные граждане проходят тренировки по применению ручных гранат. Министерство обороны России показало, как протекает обучение военнослужащих.
В ходе тренировки под руководством опытных инструкторов бойцы закрепляют навыки метания наступательных и оборонительных гранат. Подготовка состоит из трех этапов.
Сначала мобилизованные изучают устройство и принцип работы взрывателя, а также порядок применения. Затем они тренируются метать гранату на точность и дальность. Третьим этапом становится упражнение по метанию гранаты из укрытия.
Некоторые мобилизованные уже отправились в более опасную зону: в тылу СВО проходят тренировки по боевому слаживанию. Резервистам проводят занятия по тактической стрельбе, стрельбе из гранатометов, инженерной и медицинской подготовке.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов