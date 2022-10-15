Юрист предупредил россиян о новом способе телефонного мошенничества

Мошенники, по словам специалиста, убеждают жертву сделать переадресацию и другую SIM-карту, а далее снимают деньги со счета.

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев описал новую стратегию телефонного мошенничества. Он объяснил, что злоумышленники представляются сотрудником сотовой компании и предлагают более «выгодный тарифный план».

«Для того чтобы подтвердить согласие человека на новый тарифный план, нужно всего лишь настроить в телефоне автоплатеж и сообщить оператору код из пришедшего СМС. В итоге данных манипуляций мошенники получают ПИН-код по операции на перечисление денег», - разъяснил Соловьев в беседе с RT.

Кроме того, мошенники, по словам специалиста, убеждают жертву сделать переадресацию и другую SIM-карту. Как итог - все входящие звонки и СМС приходят на SIM-карту, которая есть у злоумышленников. Далее, как правило, они снимают все деньги со счета абонента и берут кредиты на крупные суммы.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что его дочь в прошлом году попалась на уловки мошенников с банковскими картами, но деньги ей в итоге вернули.