«Стремятся "замести под ковер"»: посольство РФ о реакции США на диверсии на «Северных потоках»

Отмечено, что Салливан безапелляционно исключил причастность Соединенных Штатов и их союзников по НАТО к организации атак на газопроводы.

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Актом голословной демонизации России названы заявления американского чиновника о якобы «существующих рисках физических и кибератак на западную инфраструктуру с российской стороны».

Таким образом посольство РФ в Соединенных Штатах прокомментировало противоречащие друг другу заявления помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

«Обратили внимание на противоречивые высказывания помощника президента США по нацбезопасности Дж. Салливана по ситуации с диверсиями на международных газовых магистралях "Северного потока". С одной стороны чиновник подчеркнул необходимость всестороннего анализа инцидента в Балтийском море и отказался "спекулировать о виновных в очевидном акте саботажа". Буквально тут же, противореча самому себе и элементарной логике, безапелляционно исключил причастность Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в организации атак», - сообщило диппредставительство в своем Telegram-канале.

В посольстве также указали на то, что официальный Вашингтон желает манипулировать общественным мнением и стремится «замести под ковер» неудобные для себя вопросы о причастности к диверсиям на газопроводах в Балтийском море.

Но немногим ранее разведчик из Швейцарии раскрыл, кому выгоден подрыв «Северного потока». Бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо заявил, что Россия не получила никакой выгоды из ситуации на «Северных потоках» и ее «из числа подозреваемых можно сразу исключить», в то время как Соединенным Штатам авария определенно была на руку.