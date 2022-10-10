Доллар на Мосбирже поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля

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Рубль утром 10 октября усилил падение: курс доллара уже превысил 63 рубля - это максимум с 7 июля. Об этом следует из данных Московской биржи.

Как сообщает РИА Новости, курс доллара расчетами «завтра» на 10.58 по московскому времени вырос на 1,4 рубля, до 62,4 рубля, юаня - на 16 копеек, до 8,66 рубля, евро - на 97 копеек, до 60,87 рубля. Согласно данным Мосбиржи, минутами ранее доллар обновил максимум с 7 июля, поднявшись до 63,095 рубля.

Ранее Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Причины приостановки не указывались.