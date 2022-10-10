В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Доллар на Мосбирже поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля

Игнат Далакян
11:17 10.10.2022
Согласно данным Мосбиржи, минутами ранее доллар обновил максимум с 7 июля, поднявшись до 63,095 рубля.
Доллар на Мосбирже поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Читайте нас на:

Рубль утром 10 октября усилил падение: курс доллара уже превысил 63 рубля - это максимум с 7 июля. Об этом следует из данных Московской биржи.

Как сообщает РИА Новости, курс доллара расчетами «завтра» на 10.58 по московскому времени вырос на 1,4 рубля, до 62,4 рубля, юаня - на 16 копеек, до 8,66 рубля, евро - на 97 копеек, до 60,87 рубля. Согласно данным Мосбиржи, минутами ранее доллар обновил максимум с 7 июля, поднявшись до 63,095 рубля.

Ранее Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Причины приостановки не указывались.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:49 В стране и мире
Премьер Украины сообщил о повреждении 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах и Киеве
10:36 В стране и мире
Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры
09:16 В стране и мире
В МВД Украины сообщили о взрыве вблизи здания СБУ в Киеве
07:37 Армия
Видео
Невзирая на вражеский огонь: как танкисты ЮВО оттесняют ВСУ на Донецком направлении
07:29 Армия
Видео
На Камчатке проводили мобилизованных военнослужащих к местам проведения дополнительной подготовки
Популярное
Видео
Бойцы ВДВ разгромили колонну ВСУ: кадры с коптера
Видео
Путин: авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины
Видео
Бастрыкин: граждане РФ и зарубежных стран помогали украинским спецслужбам подготовить теракт на Крымском мосту
Видео
Инженеры, юристы и депутаты: как тренируются в Донбассе первые группы мобилизованных
Видео
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
Видео
«Поезд горит»: очевидцы публикуют видео вблизи пожара на Крымском мосту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.