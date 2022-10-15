Восемь человек пострадали в пожаре на территории тюрьмы в Тегеране

На тюремной территории в столице Ирана вспыхнул пожар.

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Как минимум восемь человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в Тегеране. Возгорание, по информации прессы, случилось в районе тюрьмы Эвин.

Согласно сведениям агентства IRNA, жертвы инцидента в иранской столице - отсутствуют. В настоящее время огонь локализован. На месте происшествия работают экстренные службы. В том числе специалисты следят за безопасностью окружающей среды.

В прошлом месяце мощное пламя охватило территорию нефтеперерабатывающего завода в Венесуэле. Причиной возгорания, по сообщениям властей страны, стала молния, ударившая по водоочистным сооружениям предприятия.