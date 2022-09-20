Огненный исполин: кадры сильного пожара на НПЗ в Венесуэле

© Видео: Carlos Arrieche, YouTube © Фото: Carlos Arrieche, YouTube

На территории нефтеперерабатывающего завода в Венесуэле вспыхнул сильнейший пожар. Об этом сообщил вице-президент по вопросам экономики и финансов страны Тарек эль-Айссами.

«Молния ударила по водоочистным сооружениям, расположенным на территории НПЗ города Пуэрто-ла-Крус, и вызвала пожар. В настоящее время на месте работают пожарные», - рассказал он в эфире телеканала Venezolana de Television.

Со слов вице-президента, данных о погибших и пострадавших в этом огненном шторме пока не поступало. Работа предприятия не останавливалась. Тем временем, в Сети появились кадры происшествия. На них видно огромное пламя и столб черного дыма. Сотрудники НПЗ в панике разбегаются. К этой минуте пожар потушен.

Ранее стало известно, что в Ижевске вспыхнул пожар на лакокрасочном предприятии. К моменту прибытия к месту происшествия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов. В итоге, площадь пожара превысила пять тысяч квадратных метров.