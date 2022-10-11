ВСУ обстреляли Токмак в Запорожье из американских HIMARS
Ударам подверглись гражданские объекты, жертв и пострадавших нет.
© Фото: Lance Cpl. Brendan Mullin Keystone Press Agency Globallookpress
ВСУ нанесли удары по инфраструктуре Запорожья. При обстреле они использовали американскую РСЗО HIMARS. Нападению подвергся город Токмак. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сегодня около 12:00 украинские националисты нанесли артиллерийские удары по гражданским объектам в городе Токмак из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Зарегистрировано два прилета в районе Ветсанзавода. Повреждена инфраструктура. Жертв и пострадавших нет», - написал он в своем Telegram-канале.
Немногим ранее украинские войска обстреляли три района города Донецк. Ударам шести снарядов калибра 155 миллиметров подверглись Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы.