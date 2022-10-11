В стране и мире ВСУ обстреляли Токмак в Запорожье из американских HIMARS Марина Крижановская Ударам подверглись гражданские объекты, жертв и пострадавших нет. © Фото: Lance Cpl. Brendan Mullin Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: ВСУ нанесли удары по инфраструктуре Запорожья. При обстреле они использовали американскую РСЗО HIMARS. Нападению подвергся город Токмак. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сегодня около 12:00 украинские националисты нанесли артиллерийские удары по гражданским объектам в городе Токмак из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Зарегистрировано два прилета в районе Ветсанзавода. Повреждена инфраструктура. Жертв и пострадавших нет», - написал он в своем Telegram-канале. Немногим ранее украинские войска обстреляли три района города Донецк. Ударам шести снарядов калибра 155 миллиметров подверглись Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы. Экспертное мнение и аналитика