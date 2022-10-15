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Sky News: глава МО Британии может вскоре подать в отставку

Марина Крижановская
21:56 15.10.2022
Глава Минфина Великобритании Хант отказался от исполнения предвыборного обещания нынешнего премьер-министра Трасс увеличить траты госбюджета, что может спровоцировать отставку главы Минобороны Уоллеса.
Sky News: глава МО Британии может вскоре подать в отставку
© Фото: Martyn Wheatley Keystone Press Agency Globallookpress
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Британские СМИ сообщают, что нынешний министр обороны Бен Уоллес, вполне вероятно, может подать в отставку. Произойдет это в том случае, если расходы на оборону не будут увеличены и одобрены Минфином королевства.

В частности, речь идет об увеличении трат на военные расходы в размере 3% от ВВП к 2030 году. Информацию сообщает телеканал Sky News.

Отмечено, что министр финансов Великобритании Джереми Хант отказался от исполнения предвыборного обещания нынешнего премьер-министра Лиз Трасс увеличить траты госбюджета на оборону. СМИ предполагают, что по этой причине ближайшему соратнику Трасс Уоллесу придется оставить свой пост.

«Спрашивая, будет ли какое-либо отступление от целей по расходам на оборону являться причиной отставки, источник в сфере обороны заявил, что Уоллес будет требовать от премьер-министра выполнения взятых на себя обязательств», - приводит информацию телеканал.

Приводится информация, что Бен Уоллес в течение последних трех лет якобы упорно боролся «за столь необходимое увеличение расходов на оборону во время растущих угроз безопасности».

Ранее в другом британском СМИ выразили мнение, что отставка Лиз Трасс состоится через несколько недель. Мнение выразил бывший глава Минфина Британии. Он посчитал, что обратные решения Трасс по бюджету и его увольнение «вряд ли будут достаточными, чтобы спасти ее от отставки».

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