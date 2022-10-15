В стране и мире Пентагон: США будут поддерживать Украину сколько потребуется с помощью союзников Ирина Елагина Представитель Пентагона прокомментировал сообщения об ограниченности военной помощи США Киеву. © Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress Читайте нас на: Министерство обороны США подтвердило готовность «так долго, как это потребуется» оказывать военную помощь Украине. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер прокомментировал сообщения об ограниченных возможностях США в поставках оружия Киеву. «Мы продолжим поддерживать Украину в их борьбе за защиту страны так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнерами над предоставлением украинским военным ключевых вооружений на поле боя», - отметил Райдер в публикации в Twitter. Ранее сообщалось, что военный эксперт Fox News Марк Канчиан заявил, что из-за недостатка оружия США могут создать на Украине «контактный зоопарк» из образцов со всего НАТО. Экспертное мнение и аналитика