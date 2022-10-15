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Из-за недостатка оружия США могут создать на Украине «зоопарк» из образцов со всего НАТО

Ирина Елагина
19:26 15.10.2022
По данным СМИ, в США на грани истощения запасы нужного ВСУ оружия и нет желания вступать в открытую конфронтацию с Россией.
Из-за недостатка оружия США могут создать на Украине «зоопарк» из образцов со всего НАТО
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
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По данным Fox News, США в ближайшее время предстоит скорректировать отношения с Украиной по вопросу поставок вооружения. С одной стороны, это обусловлено истощением запасов оружия, с другой - нежеланием вступать в открытую конфронтацию с Россией.

Обозреватель Fox News Питер Касперович обратил внимание на выступление министра обороны США Ллойда Остина на этой неделе, давшего понять, «что США и их западные союзники с трудом успевают удовлетворить потребности Украины в современных вооружениях, необходимых для отражения российского вторжения. Этот сигнал отражает сокращение поставок для Украины и страх Белого дома перед эскалацией, которая может привести к войне между США и Россией».

На пресс-конференции 12 октября на вопрос журналистов, обеспокоены ли США и другие страны тем, что внутренние запасы важнейших боеприпасов настолько исчерпаны, что они больше не могут помогать Украине, Остин дал уклончивый ответ, подчеркнув, что «есть желание дать Украине то, что ей нужно», но не сказал, действительно ли союзники Украины могут это сделать.

«Ну, это, конечно, не вопрос отсутствия воли», - цитирует Fox News Остина.

Издание обратилось за комментарием к авторитетному военному эксперту, Марку Канчиану, старшему советнику Центра стратегических и международных исследований, который в течение семи лет занимался закупками в Пентагоне.

«Есть некоторые области, в которых мы в основном находимся на дне барреля. Дни, когда США давали Украине все самое лучшее, прошли», — отметил Канчиан.

Он обратил внимание на ограниченность запасов и возможности поставок HIMARS, Javelin, Stingers и гаубиц M-777. По мнению аналитика, США, чтобы покрыть дефицит, смогут поставлять на Украину более дешевые аналоги, например, более легкие гаубицы.

«Я верю, что мы продолжим поддерживать Украину, но нам придется делать это другими способами, например, предоставлять заменители, или нам, возможно, придется покупать вещи у других людей, или это займет больше времени. И это будет не совсем то же самое. Есть риск создать на Украине контактный зоопарк оборудования НАТО», - отметил аналитик.

Есть и вторая версия событий, объясняющая причину возможного сокращения поставок оружия на Украину из США. Собеседник издания в Конгрессе США отметил, что «администрация Байдена целенаправленно тормозит переброску в Украину критически важных боеприпасов, потому что все больше опасается наткнуться на прямой конфликт с Россией».

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