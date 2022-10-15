Шольц призвал продолжить экспансию ЕС до 30 и даже 36 стран

Канцлер Германии считает, что это поможет европейскому сообществу еще больше усилить свое влияние в мире.

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Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал к расширению Европейского союза. Обращаясь к собравшимся европейским социал-демократам он заявил, что это помогло бы лучше влиять на ход международных событий.

Также Шольц выступил за реформирование ЕС и за постепенную отмену принципа единогласия при принятии решений во внешней политике и в других областях, например, налоговая политика.

«Евросоюз с 27, 30, 36 государствами, с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свое влияние в мире. Я привержен расширению Евросоюза: то, что он продолжает расти на восток, является беспроигрышным для всех нас», - заявил канцлер ФРГ на конгрессе.

Как отмечает агентство Reuters, с момента вступления в должность Шольц добился расширения Евросоюза, включив в него страны Балкан.

Немногим ранее российский политолог сравнил правительство Шольца и Меркель. Он заявил, что нынешнее руководство ФРГ не идет в сравнение с кабинетом Ангелы Меркель. Политолог констатировал, что Шольц не стал авторитетным лидером Германии.