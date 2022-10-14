Политолог заявил, что нынешнее правительство ФРГ не идет в сравнение с кабинетом Ангелы Меркель

Ученый заметил, что Олаф Шольц не стал авторитетным лидером Германии, в отличие от Ангелы Меркель.

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Действующее немецкое правительство совершенно нельзя сравнить с администрацией экс-канцлера Ангелы Меркель. Такое мнение выразил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Он назвал нынешнего канцлера Германии политиком, подверженным заокеанскому влиянию и не способным отстаивать интересы населения своей страны. По его словам, Олаф Шольц не продемонстрировал дальновидности и широты мышления.

«Олаф Шольц, как бы обидно это ни прозвучало, не является авторитетным лидером, объединяющим нацию», - заявил Орлов в интервью RT.

К примеру, заметил ученый, при Ангеле Меркель нельзя вообразить ситуацию, когда посол Украины открыто оскорбляет канцлера ФРГ, сохранив после этого пост, а президент Польши вызывающе требует от Берлина выплаты репараций за ущерб от Второй мировой войны. Как полагает эксперт, на подобных примерах хорошо заметна разница в величине Шольца и Меркель как политических фигур.