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Работа с любым калибром: кадры подготовки мобилизованных в Пензенской области

18:00 15.10.2022
Личный состав выполняет боевые стрельбы из автоматов АК-74 и совершенствуют навыки передвижения на поле боя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Пензенской области с мобилизованными гражданами проходят занятия по боевому слаживанию. Практические действия проходят на полигоне Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения.

Под руководством опытных офицеров личный состав выполняет боевые стрельбы из автоматов АК-74 и совершенствуют навыки передвижения на поле боя. Преподаватели кафедры ракетно-артиллерийского вооружения проводят занятия по эксплуатации боеприпасов, радиотехнических средств, ракетно-артиллерийского вооружения и автоматизированных систем управления.

Также на полигоне отдельной бригады морской пехоты Северного флота прошли практические занятия по применению артиллерии с военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации. В ходе занятий военнослужащие под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, выполняли стрельбу из самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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