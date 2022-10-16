Работает «Стукач»: как найти и поднять на поверхность опытный вариант электрической торпеды

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Как известно, погоня за торпедой не увенчалась успехом для съемочной группы «Военной приемки». Поэтому автору и ведущему программы Алексею Егорову доверили принять участие в ее поиске.

Квадрат - 1 километр на 1 километр. Как только изделие закончило практическую работу, его необходимо обнаружить и поднять на поверхность. В этом испытателям помогает конструкция ТЭ-2: встроенный понтон освобождается, как только поступает соответствующий сигнал, и поднимает торпеду на поверхность воды, где ее уже ожидают.

Главная «героиня» обнаружилась на просторах Ладоги всего за одну минуту. Надувшийся понтон удерживает торпеду на поверхности в вертикальном положении. В этот момент можно услышать частый стук - так работает «Стукач», устройство, обозначающее срабатывание алгоритма процесса всплытия изделия.

В третьем выпуске «Военной приемки», посвященном теме морского подводного оружия, съемочная группа стала участником научного торпедного пуска в одной из бухт Ладожского озера. Журналистам дали право в деталях отснять пуск и даже устроить погоню за электрической торпедой нового поколения ТЭ-2. Кроме этого, зритель узнает, как ее готовят к пуску, где и как для нее программируют искусственный интеллект, какие новые батареи создают для перспективных электроторпед, и каким лабораторным испытаниям подвергают, прежде чем торпеда окажется готовой к отправке на боевой флот. «Оружие из глубины. Торпеды. Часть 3» - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и в социальных сетях.