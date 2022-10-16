Ударная волна: опубликованы кадры практического пуска электрической торпеды ТЭ-2

Торпеда отрывается от корабля и подпрыгивает - как сказали бы авиаторы, делает «горку», чтобы затем вновь уйти под воду.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Съемочной группе программы «Военная приемка» удалось снять с близкого расстояния практический пуск торпеды ТЭ-2 с опытного судна. Тренировка проходила в одной из бухт Ладожского озера. После того, как торпеда была запущена, команда устремилась за ней в погоню.

Изделие вырывается из торпедного аппарата стремительно, камеры фиксируют ударную волну. Торпеда отрывается от корабля и подпрыгивает - как сказали бы авиаторы, делает «горку», чтобы затем вновь уйти под воду. Специально окрашенный в едкий розовый пояс изделия хорошо виден снаружи. Изделие мчится со скоростью 18 метров в секунду, и съемочная группа пытается ее догнать на катере.

К сожалению, спустя несколько минут лодку начинает ощутимо трясти на волнах, а коптеры, снимающие гонку с воздуха, уже не успевают за ней. Принимается решение остановить погоню.

В третьем выпуске «Военной приемки», посвященном теме морского подводного оружия, съемочная группа стала участником научного торпедного пуска в одной из бухт Ладожского озера. Журналистам дали право в деталях отснять пуск и даже устроить погоню за электрической торпедой нового поколения ТЭ-2. Кроме этого, зритель узнает, как ее готовят к пуску, где и как для нее программируют искусственный интеллект, какие новые батареи создают для перспективных электроторпед, и каким лабораторным испытаниям подвергают, прежде чем торпеда окажется готовой к отправке на боевой флот. «Оружие из глубины. Торпеды. Часть 3» - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и в социальных сетях.