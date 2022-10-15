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На юге Аргентины нашли останки 12 мертвых китов

Анастасия Бобылева
01:14 15.10.2022
Четверо китов были молодыми особями.
На юге Аргентины нашли останки 12 мертвых китов
© Фото: E. Hummel blickwinkel Globallookpress
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В Аргентине за последние три недели обнаружили останки 12 южных гладких китов. Об этом рассказали в аргентинской газете Clarin, их сообщение передает ТАСС.

До этого были найдены еще 18 китов. Из 30 погибших животных четверо были молодыми особями. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

По оценкам специалистов, они могли погибнуть из-за красного прилива - периода цветения токсичных водорослей. Однако останки разной степени разложения показывают, что и причины гибели китов могли быть разные.

Первого кита нашли 24 сентября на острове Вальдес, куда каждый год животные приплывают для размножения. В этот период, с мая до декабря, обнаруживают примерно 70-100 мертвых особей, однако этот случай особый. Во-первых, как отмечают эксперты, за короткий промежуток времени было найдено слишком много погибших китов. Во-вторых, среди них есть совсем молодые особи.

Как отмечается, специалисты ведут подсчет только выброшенных на берег туш. На самом деле количество мертвых китов может быть больше.

Ранее в Новой Зеландии кит опрокинул лодку с туристами. Пять человек погибли, еще шесть пострадали.

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