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Глава СВР заявил, что Запад действует «на грани потери рассудка»

Марина Крижановская
05:20 01.10.2022
Сергей Нарышкин отметил действия западных оппонентов, назвав их хаотичными и импульсивными.
Глава СВР заявил, что Запад действует «на грани потери рассудка»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Российская разведка считает, что западные страны действуют хаотично и импульсивно. По этой причине нужно быть ко всему готовыми.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Таким образом он прокомментировал вопрос об ожиданиях разведки от будущего журналисту телеканала «Россия-1».

«Так называемый наш политический оппонент уже действует хаотично, импульсивно, на грани потери рассудка. Так что можно ждать любых неожиданностей, главное быть к этому готовым», - сказал Нарышкин.

Немногим ранее президент России Владимир Путин заявил, что «поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, - это поле битвы за наш народ».

Он добавил, что идет борьба «за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков» и «мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и души».

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