«Чаша переполнена»: в Австрии заявили, что уже не справляются с потоком украинских беженцев

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Австрийская республика признает, что уже не справляется с наплывом украинских беженцев. Канцлер Карл Нехаммер призвал принять более жесткий курс против нелегальной миграции. Он заявил, что приток мигрантов составил 195 процентов.

«К августу мы получили около 57 тысяч прошений о предоставлении убежища - на 195% больше, чем в прошлом году», - сказал он.

Нехаммер добавил, что поток беженцев из Украины продолжает расти. Об этом он заявил в интервью газете Die Welt. Также глава Австрии рассказал, что уже порядка 85 тысяч граждан Украины размещены в стране.

«Мы уже разместили около 85 тысяч украинцев, которым предоставляем защиту и которых обеспечиваем. В Австрии чаша переполнена. Необходимо срочно ограничить нелегальную миграцию в Евросоюз», - призвал Карл Нехаммер.

Ранее в Чехии констатировали, что большое количество украинцев занимаются контрабандой людей. Также наблюдается резкое увеличение числа беженцев, и актуальной становится проблема контрабандистов, помогающих мигрантам нелегально перебраться через границу. Из 125 таких «проводников», обнаруженных за 9 месяцев, 30 оказались украинцами.