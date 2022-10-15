Пострадавшим от действий недружественных стран перевозчикам выплатят компенсацию

Сообщается, что Минтрансу РФ будут направлены ассигнования в размере 1,64 миллиона рублей «в целях компенсации ущерба <...> при осуществлении международных автомобильных перевозок».

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Кабинет министров Российской Федерации одобрил выделение компенсации Минтрансу РФ за причиненный ущерб российским международным автомобильным перевозчикам по причине незаконного изъятия их транспортных средств и грузов на территориях недружественных России стран.

Отмечается, что денежные ассигнования будут выделены из резервного фонда Правительства РФ в этом году. Информация опубликована на официальном сайте кабмина РФ.

«13. О выделении Минтрансу России в 2022 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях компенсации ущерба, причиненного российским международным автомобильным перевозчикам вследствие незаконного изъятия транспортных средств и грузов на территориях недружественных иностранных государств при осуществлении международных автомобильных перевозок», - гласит опубликованная информация.

Также приводится правительственное решение, согласно которому в 2022 году Минтрансу будут выделены ассигнования в размере 1,64 миллиона рублей «в целях компенсации ущерба <...> при осуществлении международных автомобильных перевозок».

В начале апреля страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей с номерами России и Белоруссии. Новые европейские санкции коснулись автомобильных грузоперевозок по территории Евросоюза, в том числе транзитных. Об этом сообщала Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.



