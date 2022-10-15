Пострадавшим от действий недружественных стран перевозчикам выплатят компенсацию
Кабинет министров Российской Федерации одобрил выделение компенсации Минтрансу РФ за причиненный ущерб российским международным автомобильным перевозчикам по причине незаконного изъятия их транспортных средств и грузов на территориях недружественных России стран.
Отмечается, что денежные ассигнования будут выделены из резервного фонда Правительства РФ в этом году. Информация опубликована на официальном сайте кабмина РФ.
«13. О выделении Минтрансу России в 2022 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях компенсации ущерба, причиненного российским международным автомобильным перевозчикам вследствие незаконного изъятия транспортных средств и грузов на территориях недружественных иностранных государств при осуществлении международных автомобильных перевозок», - гласит опубликованная информация.
Также приводится правительственное решение, согласно которому в 2022 году Минтрансу будут выделены ассигнования в размере 1,64 миллиона рублей «в целях компенсации ущерба <...> при осуществлении международных автомобильных перевозок».
В начале апреля страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей с номерами России и Белоруссии. Новые европейские санкции коснулись автомобильных грузоперевозок по территории Евросоюза, в том числе транзитных. Об этом сообщала Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.