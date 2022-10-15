Мурашко сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе

В стационаре до сих пор находятся 10 человек, один ребенок в очень тяжелом состоянии.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стационарах остаются 10 пострадавших при стрельбе в школе №88 в Ижевске. Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

«Сейчас на стационарном лечении 10 человек, включая двоих взрослых... Один ребенок крайне тяжелый, остается в институте Бурденко», - заявил Мурашко журналистам.

Напомним, сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. В результате трагедии погибли пятнадцать человек, 11 из которых - дети. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин скорбит из-за гибели людей в ижевской школе.