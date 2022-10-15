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Вице-президент Болгарии заявила о неприемлемости выступления Зеленского в парламенте

Ирина Елагина
15:18 15.10.2022
Вице-президент Болгарии прокомментировала возможность выступления Зеленского на открытии парламентской сессии.
Вице-президент Болгарии заявила о неприемлемости выступления Зеленского в парламенте
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Вице-президент Болгарии Илияна Йотова назвала невозможным выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии парламентской сессии Народного собрания в Софии. Своим мнением Йотова поделилась с агентством БТА.

«Для меня неприемлемо, чтобы президент Украины участвовал в процедуре в Национальном Собрании Болгарии, в то время, когда его страна переживает самые тяжелые моменты», - заявила Илияна Йотова.

По мнению вице-президента Болгарии, депутатам предстоит сосредоточиться на решении внутренних проблем страны и не спекулировать на острых политических темах.

«Как гражданка я почувствовала некий торг, игру с политическими темами, которая более характерна для предвыборной кампании», - подчеркнула Йотова.

В том же ключе вице-президент Болгарии прокомментировала сведения о том, что посол России в Софии Элеонора Митрофанова не будет приглашена на первое заседание парламента.

«Я не жду, что это перерастет в дипломатический скандал, такие скандалы никому не нужны, но мне интересно, что это за люди, которые могут создать такую ситуацию», — заключила Йотова и напомнила, что «Россия объявила Болгарию недружественной страной».

Ранее сообщалось, что власти Болгарии задумались над решением закупить газ из России. 

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