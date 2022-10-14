«Звездные» войны: как Маск на Украине из доверия вышел

Спутники раздавали Интернет украинским военным в Мариуполе, и связь использовалась ими не только для общения с семьей и близкими, а теперь в Одессе убирают лицо Илона Маска с плакатов о звездах, поддерживающих Украину.

© Фото: Nina Lyashonok, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский миллиардер Илон Маск отказался оплачивать и обслуживать новейшие системы Starlink на Украине, которые используют ВСУ. CNN опубликовал письмо бизнесмена в Пентагон, где он просит военных взять финансирование на себя - 20 тысяч систем обошлись его компании в 80 миллионов долларов. Маск отметил, что бесконечно оплачивать систему не готов.

На орбите аппаратов от американской SpaceX около 3,5 тысяч. Этого достаточно, чтобы передавать разведданные о российских войсках Пентагону, а там и ВСУ. Работа по развертыванию спутниковой связи на Украине велась с начала спецоперации России, но платить за ее содержание скоро будет некому. SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами.

Еще весной бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин потребовал ответа от Маска за снабжение ВСУ средствами военной связи. Реакции из-за океана тогда так и не последовало. Впрочем, поставки оборудования для сети Starlink на Украину продолжаются до сих пор - накануне 150 терминалов передала Польша. Но денег на оплату их работы от самой компании уже не будет.

Спутники раздавали Интернет украинским военным в Мариуполе, и связь использовалась ими не только для общения с семьей и близкими. По их словам, терминалы для подключения к Starlink были доставлены в Мариуполь на вертолете. А теперь в Одессе убирают лицо миллиардера с уличных плакатов о голливудских звездах, поддерживающих Украину.

Вскоре после новостей про отказ Маска платить последовали сообщения о том, что миллиардер, оказывается, стал фигурантом федерального расследования в США из-за несостоявшейся покупки Twitter. На сделку Маск хотел выйти весной, но позже отказался от покупки. В итоге, компанию он так и не выкупил и попал под следствие.