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МО: ВС РФ сорвали переправу группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

13:53 15.10.2022
Согласно заявлению МО РФ, ударами авиации и артиллерией уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Вооруженные силы Российской Федерации сорвали переправу ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Двуречное Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол. В результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в Киевской и Харьковской областях поражены объекты военного управления и энергетики. Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования во Львовской области был поражен арсенал с запасами западного вооружения, сообщили в МО РФ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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