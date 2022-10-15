В Минобороны РФ сообщили об отражении наступления ВСУ в Дудчанах Херсонской области

По данным Минобороны РФ, в результате отражения атак ВСУ было уничтожено порядка 120 украинских военных.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что в ходе специальной военной операции подразделения украинской армии совершили попытки наступления в районе населенного пункта Дудчаны в Херсонской области. Кроме того, ВСУ пытались атаковать Садок и Ищенку.

По словам представителя российского военного ведомства, российские военнослужащие успешно отразили все атаки противника.

«Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец», - указал Конашенков в ходе брифинга.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы минометчиков ЮВО в зоне спецоперации. Раз в два-три дня, по словам командира минометного расчета, противник совершает провокации, а российские подразделения успешно с ними справляются.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.