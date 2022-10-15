МО РФ: отражены попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Наступления было предпринято в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

На Николаево-Криворожском направлении Вооруженные силы России отразили наступление украинских войск в районе трех населенных пунктов - Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец», - заявил представитель оборонного ведомства.

Также в ходе брифинга стало известно, что ВСУ ночью с 13 на 14 октября предприняли попытку провести речную десантную авиацию в районе Запорожской атомной электростанции. Операция была сорвана силами ВКС РФ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов