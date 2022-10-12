Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**

Также, как отметил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, в районе города Запорожье были поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России заявили о поражении штаба и узла связи запрещенных в РФ украинских экстремистских организаций в ходе спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Эти объекты вошли в список целей, пораженных за сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии.

«В районе города Запорожье поражены штаб националистического формирования "Правый сектор"*, узел связи националистического формирования "Азов"** и два пункта временной дислокации иностранных наемников», - заметил Конашенков.

Кроме этого, по его словам, были поражены пункты управления ВСУ. Они находились в районах населенных пунктов Великая Костромка (Днепропетровская область), Константиновка (ДНР) и Лежино (Запорожская область). Еще удалось поразить 41 украинское артиллерийское подразделение, а также живую силу и военную технику в 156 районах.

Также Игорь Конашенков отметил безуспешные попытки наступления противника на пяти направлениях.

* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

** «Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов