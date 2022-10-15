Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Саратовом

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В Саратовской области произошло столкновение двух легковых автомобилей и микроавтобуса. В результате пострадали восемь человек. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

«12:51 в службу "112" поступило сообщение о том, что в Балаковском районе вблизи села Маянга произошло столкновение микроавтобуса Mercedes, Hyundai и Geely. В результате ДТП пострадали восемь человек. Двое из Mercedes, двое из Hyundai и четверо из Geely. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают спасатели областной службы спасения», - написал Юрин в Telegram.

Ранее в Москве шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в ДТП с участием двух иномарок на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве. По данным с камер наружного видеонаблюдения, установленных на скоростной магистрали, BMW на высокой скорости врезался в остановившийся Ford в 12:29 в воскресенье 18 сентября. Видеокадрами поделилась прокуратура Москвы.