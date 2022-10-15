Вильфанд сообщил о начале «предзимья» в России

В этом году предваряющая зиму погода совпала с календарным предзимьем.

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В середине следующей недели в столичной регионе России начнется предзимье, которое ознаменует смену температурного режима. Она будет сопровождаться «нудными дождями» и уменьшением количества солнечного света. Об этом сообщил «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С середины предстоящей недели изменяется циркуляция и воздушные массы будут поступать с севера и уже не будет компенсации солнечной энергии. Облака плотные, начитаются нудные сильные дожди. Поэтому ночью температура будет от 0 до +4 градусов - я говорю о Москве. А днем от ночного режима будет небольшое отличие, потому что облака будут отражать солнечную энергию. Поэтому температуры будет примерно 5-10 градусов тепла. Это уже абсолютно новый температурный режим, в этом календарное предзимье совпадает с погодным», - рассказал синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, как ведут себя «погодные качели». По его словам, в середине октября наступят первые заморозки, сопровождаемые относительной жарой днем.