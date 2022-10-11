Москвичам пообещали первые заморозки в ночь на 12 октября

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Первые заморозки возможны в столичном регионе в ночь на 12 октября. При этом в дневные часы будет по-прежнему тепло и даже жарко для поздней осени. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, как поведут себя «погодные качели».

«Несмотря на солнечную и довольно теплую дневную погоду, ближайшей ночью в Москве заметно похолодает и не исключены заморозки - температура воздуха может опуститься до нуля - плюс 2 градусов. А в Подмосковье местами возможно понижение температуры воздуха до минус 3», - процитировало Тишковца РИА Новости.

Напомним, что на БАМе продолжается строительство самого большого тоннеля России, Северомуйского, где морозы доходят до минус 50 градусов.