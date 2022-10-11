Столтенберг: победа России на Украине станет поражением НАТО

Глава альянса отметил, что НАТО не является участником конфликта, но «его поддержка играет существенную роль».

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Победы России в конфликте на Украине нельзя допустить, так как это станет поражением НАТО. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса.

«Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить», - заявил генсек.

Он также отметил, что НАТО не является участником конфликта, но его поддержка играет ключевую роль.

Ранее заместитель директора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Константин Воронцов заявил, что поставки США вооружений Украине приближают ситуацию к опасной черте столкновения России и НАТО. Он отметил, что Соединенные Штаты наращивают накачку Украины оружием, предоставляют военным свои разведданные и обеспечивают прямое участие боевиков и советников в конфликте.