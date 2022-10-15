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Военные Армении и Азербайджана сообщили о ночном обстреле на границе

Елизавета Потейчук
10:18 15.10.2022
В настоящее время обстановка на границе относительно стабильная.
Военные Армении и Азербайджана сообщили о ночном обстреле на границе
© Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости
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Военнослужащие Армении и Азербайджана сообщили об обстреле позиций на границе между государствами.

«С вечера 14 октября до ночи 15 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Хазиневар Горисского района и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района», - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Согласно заявлению азербайджанского оборонного ведомства, подразделения армии страны предприняли адекватные ответные меры. Минобороны Армении, в свою очередь, обвинило в обстрелах азербайджанскую сторону. В министерстве уточнили, что ВС Азербайджана обстреляли позиции армянских военных из стрелкового оружия различного калибра. В настоящее время обстановка на границе относительно стабильная.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу на территории РФ.

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