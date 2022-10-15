В стране и мире Военные Армении и Азербайджана сообщили о ночном обстреле на границе Елизавета Потейчук В настоящее время обстановка на границе относительно стабильная. © Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости Читайте нас на: Военнослужащие Армении и Азербайджана сообщили об обстреле позиций на границе между государствами. «С вечера 14 октября до ночи 15 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Хазиневар Горисского района и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района», - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана. Согласно заявлению азербайджанского оборонного ведомства, подразделения армии страны предприняли адекватные ответные меры. Минобороны Армении, в свою очередь, обвинило в обстрелах азербайджанскую сторону. В министерстве уточнили, что ВС Азербайджана обстреляли позиции армянских военных из стрелкового оружия различного калибра. В настоящее время обстановка на границе относительно стабильная. Ранее президент России Владимир Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу на территории РФ. Экспертное мнение и аналитика